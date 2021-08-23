صرف 14 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 2805 شاباً.. بينهم 65...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة بتعيين 2805 شاباً، بينهم 65 شاباً من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، كما تم تسجيل 10489 راغب عمل منهم 125 من ذوي القدرات ، وتوفير 171 فرصة عمل .

وأوضح الوزير أنه تم استخراج 2661 شهادة قياس مستوى مهارة و 2770 رخصة مزاولة مهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

تلقي الوزير، تقريراً بذلك من محمد عيسى مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر يوليو الماضي، أشار فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 32 منشأة، وإعادة التفتيش 89 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 27 محضراً ، ومنح مهلة قانونية لـ 86 منشأة أخري .

أما عن مجال التفتيش العمالي ، فقد تم التفتيش على 251 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 154 محضراً عمالياً ، وبحث 26 شكوى ، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 60 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين ، قامت المديرية بصرف منحة عيد الاضحي المبارك لـ 15455 عاملاً مسجلاً ، بإجمالى 13 مليون و 845 ألف جنيه ، واستخراج 401 شهادة قياس مستوى المهارة للعمال المسجلين بواقع 29 ألفاً و 667 جنيه تحملت المديرية تكلفتها من حسابات رعاية تلك الفئة ، فضلاً عن صرف 1110 جنيه خدمات طبية لـ 3 عمال من المسجلين .

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية بإستخراج 12 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة ، وتجديد 9 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى ، فقد تلقت المديرية 707 شكوى عمالية ( فصل - مطالب ) ، تم تسوية 40 شكوى منها ودياً ، وإحالة 156 شكوى للمحكمة العمالية ، و29 أحيلت لجهات أخرى، وحفظ 73 شكوى ، و 409 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.