بالأسماء.. تحويل 6.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية فى الأردن، تحويل مستحقات 340 عاملا مصريًا لدى مؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن.





وقال سعفان، فى بيان له اليوم الإثنين، إن المستحقات بلغت 391 ألفًا و893 دولارًا، أى ما يعادل 6 ملايين و130 ألف جنيه تقريبًا.

وأفاد وزير القوى العاملة بأنه المكتب يقوم تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرًا بذلك عبر الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالى جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، للاستعلام عن الأسماء، وفى حال إذا كان الاسم موجودًا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا.

وأكد الملحق العمالى بالأردن أنه بالتنسيق والتجهيز من المقرر إرسال باقى الدفعات لمستحقيها تباعًا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.