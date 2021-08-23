نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بكوبرى الحدائق والدائرى

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه اليوم الإعلامى فادى إبراهيم، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى، كذلك الأمر أعلى الطرق الدائرية فيما عدا دائرى المرج والخصوص وكذلك أعلى منطقة الكونيسة والمنيب المتجه للبساتين والأوتوستراد.

ولفت إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهيا فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند منزل نزلة الطريق الصحراوى أعلى الرماية طريق الواحات بسبب وجود سيارة معطلة.

وظهرت بعض الكثافات أيضا أعلى كوبرى الجيزة المعدنى القادم من الهرم ومتجه لميدان الجيزة، أما فيما يخص محافظة القاهرة فظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الحدائق القادم من الزواية وسكة الوايلى ومتجه لمحور الفنجرى، كذلك الأمر عند مطلع كوبرى الحلمية القادم من المطرية ومتجه لمصر الجديدة، وأيضا عند مطلع كوبرى السيدة عائشة فى الاتجاه القادم من مجرى العيون والمتجه لوسط المدينة.

كما وجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.