اليوم .. مصر للطيران تسير 74 رحلة داخلية وخارجية

جدة - نرمين السيد - تسير مصر للطيران، اليوم الإثنين، 74 رحلة جوية بمعدل 53 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، دبى، جوبا، أكرا، تونس، الدوحه، مدريد، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، موسكو، أبوظبى، ميلانو، البحرين، الخرطوم، لارناكا، عمَان، بيروت، الشارقة، نيروبى، أديس أبابا، واشنطن، إربيل.





ومن المقرر أن تسير مصر للطيران، 16 رحلة داخلية إلى "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا"، و5 رحلات شحن جوى تنقل جميع هذه الرحلات 8978 راكبا. وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات. ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من "اليابان - الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت»، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات «شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطاب فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار. وكانت سلطات الحجر الصحى فى المطارات المصرية، بدأت اعتماد تشغيل تقنية "QR code" بديلا عن ختم معمل تحليل الـPCR للمسافرين المصريين أو الأجانب القادمين من الخارج، حيث أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، أنه سيتم الاعتماد على QR CODE بالنسبة لتحليل الـPCR بدلًا من ختم المعمل للقادمين من الخارج. وأضاف مجاهد، أنه لن يتم السماح بدخول المطارات أو الموانئ المصرية البرية والبحرية بدون الشهادة الوحيدة المعتمدة المختومة بـ QR CODE، موضحًا أنه لن يتم السماح بدخول البلاد لأى وافد من أى دولة حدث فيها تحورات أو طفرات للفيروس، مشددا أنه لابد أن يخضع لتحليل الحمض النووى السريع حتى لو معه شهادة PCR سلبى.

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