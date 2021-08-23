أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 23 أغسطس 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة تختتم أعمال تلقى رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات الخاصة بالكليات للعام الجامعى الجديد 2021 - 2022. موسكو يعقد قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعى، التى ترأسها روسيا، اجتماعا عبر الإنترنت، لمناقشة الأوضاع فى أفغانستان. مدريد تبدأ الحكومة الإسبانية، فى تشديد قيود السفر على القادمين إليها من النمسا بسبب تزايد عدد الإصابات بمتغير دلتا لفيروس كورونا. فيينا تقدم النمسا 500 ألف جرعة من من لقاح "استرازينكا" المضاد لفيروس كورونا، إلى أوكرانيا كمساعدات إنسانية بسبب ضعف برامج التطعيم فى البلاد وذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الكسندر شالينبرج إلى كييف.

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