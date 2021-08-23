طقس الإثنين .. ثبات درجات الحرارة وشبورة خفيفة .. القاهرة 36

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الإثنين، حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





ويكون الطقس معتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء . وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء على فترات مُتقطعة ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا. حالة الطقس اليوم وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط، فستكون خفيفة معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية .. وعن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية . درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 36 26 الاسكندرية 31 25 وادى النطرون 33 25 طنطا 36 25 شبين الكوم 36 26 دمنهور 34 26 بلطيم 32 25 مطروح 30 25 السلوم 31 24 سيوة 36 22 بورسعيد 32 25 دمياط 32 25 الزقازيق 36 26 المنصورة 36 25 الاسماعيلية 36 24 السويس 36 24 العريش 33 25 رفح 32 24 رأس سدر 36 24 نخل 36 18 نويبع 39 28 طابا 37 25 كاترين 33 17 الطور 35 27 شرم الشيخ 39 28 الغردقة 38 27 مرسى علم 37 27 الفيوم 36 25 بنى سويف 36 24 المنيا 37 24 أسيوط 37 25 سوهاج 39 25 قنا 41 26 الأقصر 40 26 أسوان 41 27 ادفو 41 27 أبوسمبل 41 26 الوادى الجديد 41 26 حلايب 36 28 شلاتين 38 27

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