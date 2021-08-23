فيديو - لماذا أنشأت دار الإفتاء حسابا على تيك توك؟ .. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - وقال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن سبب إنشاء حساب خاص لدار الإفتاء على "التيك توك"، أن الكل أصبح يدرك أهمية التحول الرقمى والتعامل مع السوشيال ميديا ولهذا قررنا أن نقوم بإنشاء حساب على التيك توك لمنع الأفكار المشبوهة ونشر الفتاوى المعتدلة، ومواجهة الإرهاب الفكرى.

وأضاف، خلال مداخلة له فى برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سى بى سى" الفضائية، أن المحتوى الذى ستقدمه دار الإفتاء على "تيك توك" سيتحدد وفقا للفئات العمرية المستهدفة والمشاكل التى تواجههم، لافتا إلى أن المحتوى سيكون لافتا للنظر، وسيعمل على توصيل الرسائل بشكل صحيح ومقنع.

وأشار الشيخ خالد إلى أن الحساب سيكون متنوعا، وهادفا، منوها غلى أن الهدف من الاتجاه إلى المنصات الرقمية هو مواجهة الأفكار التى تستهدف الشباب، موضحا أنه سيتم مراعاة مدة الفيديو ونوعية الأسئلة وطريقة الإجابة عليها وتعامل علماء الفتوى مع هذه الأسئلة.