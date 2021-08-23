فيديو - اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تعلن موعد وتفاصيل الموجة الرابعة

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "من مصر"، والمذاع على قناة "سى بى سى" الفضائية، أن الإصابات فى ارتفاع مستمر وتصاعدى، ولهذا من المتوقع أن تبدأ الموجة الرابعة بنهاية شهر سبتمبر، وبداية شهر أكتوبر المقبلين. الموجة الرابعة لكورونا وتابع: "من المتوقع أن تكون حدة الموجة الرابعة أقل من باقى الموجات، نتيجة حصول عديد من المواطنين على لقاح كورونا"، لافتا إلى أن الدولة قامت بتلقيح ما يقارب 4% حتى الآن من الشعب المصرى، وهذا مجهود كبير، منوها إلى أن الدولة تمكنت من توفير اللقاحات لجميع المواطنين.

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