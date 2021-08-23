وزير التعليم : التشكيك فى تصحيح امتحانات الثانوية ورقة هجوم لإثارة البلبلة

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير عبر صفحته بفيس بوك، إن اللقاء سيشمل جولة داخل الكونترول المركزى للتصحيح الإلكترونى لشرح كل تفاصيل بناء الأسئلة وآليات تصحيح الامتحانات والرد على معظم التساؤلات لدى السادة أولياء الأمور والطلاب بشأن دقة ومصداقية التصحيح الإلكترونى.

ووجه الوزير رسالة للمواطنين قائلا: "لا تستمعوا لأى أقوال بخصوص التصحيح الإلكترونى لأن التشكيك فى التصحيح هو ورقة الهجوم المحورية التى يستخدمها الكثيرون لإثارة المخاوف والبلبلة، وقد أردنا أن يعرف الجميع كيف تتم هذه الاجراءات بمنتهى الوضوح والدقة والشفافية.

وتابع: "سوف ننشر الفيديو الكامل خلال الـ48 ساعة القادمة أو أقل من هذا".