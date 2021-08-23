وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسؤوليتى، والمذاع على قناة صدى البلد الفضائية، إن المشهد الواقع حاليا فى شوارع عواصم المحافظات يتم خارج نطاق الدولة، ويبرز سيطرة البلطجية على الأرصفة بوضع حجارة وحديد لحجز أماكن ركن سيارات المواطنين للحصول على مقابل مادى.
وأضاف، أن استبدال الطوبة بنظام وباركود سيلقى ترحيبا، خصوصا وأنه سيتم تقديم خدمة أفضل مع سعر أقل أو على الأقل مساو لما كان يدفعه المواطن للبلطجية وسيتم استغلال الأموال لتهيئة الشوارع الداخلية ونحن نعمل على حماية المواطن من ابتزاز السايس فى الشارع.
وأوضح السجينى أنه سيتم البدء بالمناطق الراقية والشوارع الرئيسية والتجارية والتى تشهد تشوهات تحتل الشارع وسنعمل على تحسين الخدمة والنسق العمرانى وحل أزمة المرور من خلال قانون عمل السايس.
وأشار السجينى إلى أن وزير التنمية المحلية يتفق مع الانتقادات الموجهة فى تطبيق قانون تنظيم عمل السايس، ووعد بمراجعة إجراءات تطبيق قانون تنظيم عمل السايس لتلافى السلبيات، مؤكدا أن قانون التصالح منح درسا للجميع ويجب قبل البدء فى تطبيق قانون السايس أن يتم مناقشة كل التفاصيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. محلية النواب تعلن تفاصل تنفيذ رسوم انتظار السيارات فى الشوارع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.