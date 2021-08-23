فيديو .. محلية النواب تعلن تفاصل تنفيذ رسوم انتظار السيارات فى الشوارع

جدة - نرمين السيد - كشف النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، تفاصيل تنفيذ "قانون السايس" لانتظار السيارات فى الشوارع، والذى يتضمن 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكى، و20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نصف النقل، و30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة، و300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار.





وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسؤوليتى، والمذاع على قناة صدى البلد الفضائية، إن المشهد الواقع حاليا فى شوارع عواصم المحافظات يتم خارج نطاق الدولة، ويبرز سيطرة البلطجية على الأرصفة بوضع حجارة وحديد لحجز أماكن ركن سيارات المواطنين للحصول على مقابل مادى.

وأضاف، أن استبدال الطوبة بنظام وباركود سيلقى ترحيبا، خصوصا وأنه سيتم تقديم خدمة أفضل مع سعر أقل أو على الأقل مساو لما كان يدفعه المواطن للبلطجية وسيتم استغلال الأموال لتهيئة الشوارع الداخلية ونحن نعمل على حماية المواطن من ابتزاز السايس فى الشارع.

وأوضح السجينى أنه سيتم البدء بالمناطق الراقية والشوارع الرئيسية والتجارية والتى تشهد تشوهات تحتل الشارع وسنعمل على تحسين الخدمة والنسق العمرانى وحل أزمة المرور من خلال قانون عمل السايس.

وأشار السجينى إلى أن وزير التنمية المحلية يتفق مع الانتقادات الموجهة فى تطبيق قانون تنظيم عمل السايس، ووعد بمراجعة إجراءات تطبيق قانون تنظيم عمل السايس لتلافى السلبيات، مؤكدا أن قانون التصالح منح درسا للجميع ويجب قبل البدء فى تطبيق قانون السايس أن يتم مناقشة كل التفاصيل.