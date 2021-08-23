جدة - نرمين السيد - قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الشعب المصري، عانى كثيرًا من توقفات العملية التعليمية خلال العامين الماضيين، ومن تطبيق التعليم عن بعد، الذى لا يمكن أن يكون الوسيلة الأساسية التى تستمر عليها العملية التعليمية، والجميع شكى من تراجع مستوى الطلاب بسببه، ومن ثم لتجنب هذا فتوجه الدولة هو أن يكون التطعيم "إلزامي" لمن هو فوق الـ18 عامًا من الطلاب، وأيضًا للعاملين فى المنظومة التعليمية بالمدارس والجامعات، مضيفًا أن الحكومة تسابق الزمن لإتمام ذلك قبل بداية العام الدراسي، حيث لا يوجد مبرر للإحجام عن اللقاح، فهناك موثوقية علمية الآن لكافة اللقاحات.





وأضاف السفير نادر سعد، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامى أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتى" عبر قناة "صدى البلد" مساء الأحد، أن العام الدراسى المقبل سيكون حضوريًا والاستثناءات من الحضور ستكون فى حدها الأدنى وفق لضوابط يحددها وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي، وبدأ بالفعل تسجيل المعلمين بالمدارس لتلقى اللقاح. وأوضح أن ووزيرة الصحة أكدت خلال اجتماع اليوم أن أى معلم سجل بياناته على موقع اللقاح ستصله رسالة خلال 72 ساعة باسم مركز التلقيح الذى سيتوجه له، وأنه سيتم منح المدارس الدولية التى ستبدأ العام الدراسى مبكرًا أولوية فى الحصول على اللقاحات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة: توجه بإلزام تطعيم كورونا لمن فوق الـ18 عاما بالمنظومة التعليمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.