توقف مباراة نيس ومارسيليا بالدوري الفرنسي بسبب أحداث الشغب من قبل الجمهور«فيديو»

/646609/توقف-مباراة-نيس-ومارسيليا-بالدوري-الفرنسي-بسبب-أحداث-الشغب-من-قبل-الجمهورفيديو

توقفت أحداث مباراة تيس الفرنسي، وأوليمبيك مارسيليا، في الدقيقة الرابعة والسبعون من عمر اللقاء، بعد تدخل العديد من جمهور المباراة التدخل في أرضية ملعب اللقاء.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وانتشر العديد من جمهور المباراة في أرضية الملعب بعد تعرض لاعب فريق مارسيليا بالعنصرية من قبل جمهور المباراة، ويرد عليهم بنفس الهجاء في المباراة، ويتتدخل الجمهور الملعب ويهاجموا اللاعب في المباراة.

في مباراة مارسيليا ونيس



جماهير نيس تُلقي زجاجات مياه علي لاعبي مارسيليا ليقوم باييه بالرد وإلقاء زجاجة مياة نحو المدرجات، مما أدي إلي نزول جمهور نيس لأرض الملعب وإيقاف المباراة pic.twitter.com/D94sTd5Kpm — نصر (@MohamedNasr1811) August 22, 2021

ألقى بعض من جمهور فريق نيس الفرنسي قنانة مياة على لاعب أولمبيك مارسيليا، عند توجه اللاعب لتنفيذ الركلة الركنية، من الجانب الأيمن من الملعب، ورد ديبتري باييه بنفس التصرف، ليتدخل الجمهور لأرضية الملعب.

ومن الجدير بالذكر أن الجمهور هو بالفعل جمهور فريق مارسيليا فريق باييه الذي تعرض للهجوم، للتوقف المباراة على نتيجة هدف دون رد لصالح فريق نيس، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الثالث من منافسات الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة سبورت الأسبانية أن النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، حرص على تقليد زميله فى الفريق ليونيل ميسي، بشأن إجازة نهاية الأسبوع.

نيمار وميسي

وأوضحت الصحيفة أن نيمار قلد ميسي، حيث عاد النجم البرازيلى أيضًا إلى برشلونة أول أمس الخميس، وشوهد في مطارإل برات.

وكان ميسي قد وصل برشلونة، أمس الخميس، من أجل قضاء الإجازة في المدينة الكتالونية وذلك بعد استبعاده من قائمة سان جيرمان لمباراة بريست في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

ورأى ماوريسيو بوكيتينو، مدرب سان جيرمان، أن ميسي ونيمار ليسا جاهزين بشكل كامل لخوض مباراة بريست.

وانتقل نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده الأخير مع البارسا .