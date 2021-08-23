/646608/الشوط-الأول-ريال-مدريد-يتقدم-بهدف-على-ليفانتي-في-الدوري-الإسباني

انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ونظيره فريق ليفانتي، بنتيجة ، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب سيونات دي فالينسيا.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفانتي

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز - ميليتاو - ناتشو - ألابا.

خط الوسط: فالفيردي - كاسيميرو - إيسكو.

خط الهجوم: هازارد - جاريث بيل - كريم بنزيما.

وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، ويغيب عن صفوف ريال مدريد عدد من اللاعبين هم:

لوكا مودريتش ومارسيلو وداني سيبايوس وتوني كروس بسبب الإصابة، و فيرلاند ميندي وماريانو دياز لعدم الجاهزية.

عقد كريم بنزيما

ونشر حساب نادي ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على موقع " تويتر" صورة لـ بنزيما مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي، حاملين قميص يحمل رقم 2023.

يذكر أن بنزيما انضم لصفوف ريال مدريد عام 2009، قادمًا من نادي أولمبيك ليون الفرنسي.

ولعب بنزيما بقميص ريال مدريد 560 مباراة، وسجل 281 هدفا، وصنع لزملائه 144 هدفًا.

ثيبوه كورتوا أعلن نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، عن تمديد تعاقده مع تيبو كورتوا، حارس مرمى الفريق الملكي.

جدد فريق ريال مدريد تعاقده مع كورتوا، حيث يمتد العقد حتى 2026.

ونشر ريال مدريد عبر الصفحة الرسمية للفريق: “ اتفق نادي ريال مدريد وتيبو كورتوا على تمديد عقد اللاعب البلجيكي لمدة خمسة مواسم قادمة حتى 30 يونيو 2026”.

مارتن أوديجارد

اتفق نادى أرسنال الإنجليزي مع ريال مدريد الإسباني على ضم النرويجي مارتن أوديجارد، بناءا على رغبة الاعب فى الرحيل بحثاً عن المشاركة الأساسية، وهو ما لن يتوفر له مع أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد .

وكشفت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة 40 مليون يورو تقريبا، وسيوقع اللاعب عقد لمدة 5 سنوات بدون وجود بند أحقية شراء.

وأكد موقع ”ديفونسا سونترال“ أن إدارة ريال مدريد لا تخشى بيع أوديجارد لآرسنال ولا تعتقد أن رحيله سيؤثر على صفقة هالاند، حيث تعتقد إدارة الملكي أن هالاند يرغب في اللعب لريال مدريد سواء كان بجواره مواطنه أوديجارد أو رحل عن الفريق.