نشرة أخبار الأهلي اليوم الأحد: تقديم تهنئة لنادي الرجاء المغربي.. التخطيط لتنظيم حفل عالمي بالنجمة العشارة.. تدريبات خفيفة لثنائي الفريق.. إصابة حمدي فتحي بشد.. جاهزية محمد شريف

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شهد النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق الثاني والعشرون من أغسطس على العديد من الأحداث الشيقة بالنادي، في مختلف الألعاب الرياضية بالنادي، وبالأخص على مستوى الفريق الأول لكرة القدم، قبل لقاء فريق الجونة الثلاثاء المقبل في الأسبوع الثالث والثلاثون من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث النادي الأهلي على مدار اليوم في مختلف الألعاب بالنادي، في تقرير مفصل وبسيط.

الأهلي قدم تهنئة لنادي الرجاء المغربي

قدم مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، التهنئة لشقيقه الرجاء المغربي، بعد حصد لقب بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، مساء أمس السبت، على حساب اتحاد جدة السعودي.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد، إن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، يتقدم بخالص التهاني لنادي الرجاء المغربي الشقيق ومجلس إدارته وجماهيره ومنسوبيه بالفوز ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، متمنيا التوفيق له ولكل الأندية العربية الشقيقة.

فريق رجال كرة اليد

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مرانه الأول اليوم الأحد في مدينة مكناس المغربية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

ومنح الجهاز الفني لـ«رجال يد الأهلي» راحة للاعبين أمس بعد رحلة السفر الشاقة من القاهرة إلى كازابلانكا ومنها إلى مكناس، ليبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة فريق سوكوتو ريما النيجيري في أول لقاءاته بالبطولة.

النجمة العاشرة

عقدت اللجنة المشكلة برئاسة سعد شلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي الأهلي، اجتماعا للإعداد لإحتفالات تدشين النجمة العاشرة على شعار النادي ، وأيضًا تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية على الصعيد المحلي والقاري والأولمبي والعربي.

وانتهت في إجتماعها الأخير اليوم، إلى التصور النهائي للإحتفالات وعدة إقتراحات خاصة ببرامج الإحتفالات والمواعيد المناسبة، وسوف تقوم اللجنة بعرض هذا التصور على الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي غدًا لإعتماده واختيار الموعد المناسب قبل إنشغال الفرق الرياضية بفعاليات الموسم الجديد.

وكان مجلس الإدارة في إجتماعه قبل السابق قرر تشكيل اللجنة المشار إليها لهذا الغرض وعرض الإقتراحات على رئيس النادي.

ثنائي الأهلي

اكتفيا أيمن أشرف وحسين الشحات، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء جلسة في «الجيم» على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الجونة.

ومنح بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، راحة لأيمن أشرف والشحات من مران الأهلي الجماعي اليوم، وذلك وفقًا للبرنامج الاستشفائي الذي يقوم بتنفيذه مع العديد من اللاعبين بسبب حالة الإجهاد نتيجة ضغط المباريات.

حمدي فتحي

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أن حمدي فتحي، لاعب الفريق، اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وكان حمدي فتحي قد شارك في مباراة المصري ببطولة الدوري الممتاز، واستبدل ثم خضع بعدها لفحوصات طبية أكدت إصابته بإجهاد في الخلفية.

موسيماني

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية للاعبين داخل ملعب التتش، قبل أن يخوض الفريق فقرة من التدريبات البدنية، وبعدها ركز الجهاز الفني على تدريبات الكرة.

سباعي الأهلي

خاضوا رامي ربيعة وصلاح محسن ومحمود متولي ووليد سليمان ومحمد محمود وناصر ماهر وأليو ديانج، لاعبو النادي الأهلي، تدريبات إضافية عقب نهاية المران الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الجونة المقبلة في الدوري الممتاز.

وخاض السباعي فقرة خاصة للتصويب على المرمى والكرات العرضية، تحت إشراف سامي قمصان المدرب المساعد.

محمد شريف

أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد شريف مهاجم الفريق جاهز من الناحية الطبية، بعد انتظامه في التدريبات الجماعية وتعافيه بشكل تام من إصابته في العضلة الخلفية.

وتعرض شريف لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة مع الفريق في المباريات الرسمية، وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وشارك شريف في جزء من المران قبل مباراة الفريق أمام المصري، ثم انتظم في المران الجماعي اليوم، وشارك في المران كاملًا، الذي اشتمل على جزء بدني وتقسيمة الكرة.