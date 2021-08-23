سفارة روسيا بالقاهرة: نحتفل اليوم بيوم العلم الوطنى

جدة - نرمين السيد - وأضافت السفارة الروسية - فى بيان لها على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) - أن تاريخ العَلم الوطنى الروسى، بألوانه الثلاثة "الأبيض والأزرق والأحمر"، يرجع إلى القرن السابع عشر الميلادى، عندما رفعه القيصر "ألكسى ميخايلفتش"، على أول سفينة حربية تم بناؤها فى روسيا فى عام 1667 ميلادية؛ وبعد ذلك أمر الإمبراطور "بطرس الأول" برسم النسر الذهبى ذى الرأسين فى مركز العلم.

ونوه إلى أن العلم بألوانه يرمز إلى السلام والصفاء (الأبيض) والإيمان والوفاء (الأزرق) والشجاعة ودم المدافعين عن أرض الوطن (الأحمر).