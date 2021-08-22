منسق غرفة عمليات حياة كريمة: نسب تنفيذ المبادرة وصلت لـ90% ببعض القرى 

قالت الدكتور شيماء كمال منسق مركزى بغرفة عمليات مؤسسة حياة كريمة، إن المبادرة من أهم المبادرات الإنسانية، موضحة أن المرحلة الأولى استهدفت القرى التي تصل نسب الفقر فيها 70 % ، والمرحلة الثانية من المبادرة تستهدف القرى التي بها نسب فقر 50% .

وأضافت منسق مركزى بغرفة عمليات مؤسسة حياة كريمة، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن محور سكن كريم كان أول محور ضمن محاور حياة كريمة يتم تنفيذه، كما أن المبادرة تقدم لأهالى قرى الريف المصرى كل الخدمات ويتم تطوير القطاع التعليمى والصحى.

ولفتت منسق مركزى بغرفة عمليات مؤسسة حياة كريمة، إلى أن بعضا لقرى وصل نسب الإنجاز فيها إلى 70 و80 % ، ومحور سكن كريم وصل فيه نسب التنفيذ في بعض القرى إلى 90 % مثل أطفيح والصف وشبين في القليوبية وبعض قرى الفيوم، موضحة أنه تم بناء 1650 فصل جديد في بنى سويف وسيدخلون السنة الدراسية الجديدة، بجانب توفير مجمع خدمى في القرى الأم بكافة المحافظات.