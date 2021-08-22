فيديو.. مستشار الرئيس يحذر: مصر على أبواب الموجة الرابعة من كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال تاج الدين، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى خلال برنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، إن مصر على أبواب الموجة الرابعة من كورونا وأن هناك تزايدا فى الإصابات فى الفترة الحالية.
وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وكذلك يجب الحد من التجمعات حتى يتم تجنب الإصابات.
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