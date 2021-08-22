وقال الكحيلى، فى تصريح له، اليوم الأحد، إن الزيارة تأتى ضمن بحث الإجراءات التى تم اتخاذها للعمل في المحطة لتذليل أى عقبات من الممكن أن تظهر خلال عملية الإنشاء فى المحطة والتى يتم تنفيذها بواسطة شركة المقاولون العرب وتحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
وأوضح أن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات رفع مدني وكهروميكانيكا، على أن يتم إنهاء أعمال المشروع فى 30 يونيو 2022.
وأشار إلى أن المشروع يتم إنشاءه من خلال خطط ومشروعات طموحة لاستكمال مسيرة التقدم، بما يواكب رؤية الدولة المصرية والمشروعات والمبادرات القومية التى أطلقتها القيادة السياسية لتنمية الريف المصرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلمانى: الانتهاء من محطة الصرف الصحى بالحواتكة فى أسيوط يونيو المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.