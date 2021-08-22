برلمانى: الانتهاء من محطة الصرف الصحى بالحواتكة فى أسيوط يونيو المقبل

جدة - نرمين السيد - تفقد مصطفى الكحيلى أمين قطاع الأعمال لحزب مستقبل وطن فى أسيوط وعضو مجلس الشيوخ، سير العمل فى مشروع إنشاء محطة الصرف الصحى التى يتم إنشائها فى قرية الحواتكة ضمن مبادرة حياة كريمة.





وقال الكحيلى، فى تصريح له، اليوم الأحد، إن الزيارة تأتى ضمن بحث الإجراءات التى تم اتخاذها للعمل في المحطة لتذليل أى عقبات من الممكن أن تظهر خلال عملية الإنشاء فى المحطة والتى يتم تنفيذها بواسطة شركة المقاولون العرب وتحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح أن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات رفع مدني وكهروميكانيكا، على أن يتم إنهاء أعمال المشروع فى 30 يونيو 2022.

وأشار إلى أن المشروع يتم إنشاءه من خلال خطط ومشروعات طموحة لاستكمال مسيرة التقدم، بما يواكب رؤية الدولة المصرية والمشروعات والمبادرات القومية التى أطلقتها القيادة السياسية لتنمية الريف المصرى.