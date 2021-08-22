فيديو.. متحدث الوزراء: لا يوجد سبب علمى لرفض الحصول على لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - قال نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحصول على لقاح كورونا فى السابق كان اختيارى لعدم وجود كميات كافية، منوهًا إلى أن الدولة ستلزم جميع الطلاب فوق 18 عامًا وجميع العاملين والمدرسين بالمدارس والجامعات بالتطعيم ضد كورونا.





وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك 3.5 مليون بالجامعات سيتم تطعيمهم، منوهًا إلى أنه سيتم إعطاء فرصة للحصول على اللقاح وبعدها سيتم اتخاذ إجراءات ضد من يرفض الحصول على اللقاح لأنه لا يوجد سبب علمى لرفض الحصول على اللقاح. وأوضح أن الدولة تعمل على المحافظة على الطلاب وأولياء الأمور وجميع العاملين بالمجال التعليمى، لافتًا إلى أن التعليم عن بعد وسيلة جيدة ولكن التعليم عن طريق الحضور الفعلى هو الأساس.

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