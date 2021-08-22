/646607/تعديل-موعد-مباراة-الاتحاد-السكندري-والبنك-الأهلي-بالدوري

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم في خطاب رسميا لمسئولي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، بتعديل موعد مباراة الفريق الأول أمام البنك الاهلي المقررإقامتها يوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري على أن تقام في تمام الساعة الخامسة ونصف بدلا من السابعة ونصف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق استعدادا لمواجهة البنك الأهلي يوم الثلاثاء المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري.

جلسة حسام حسن مع الاتحاد السكندري

وحرص حسام حسن المدير الفني للفريق على الإجتماع مع لاعبي الفريق وتحذيرهم من خطورة المباراة المقبلة خصوصا في ظل منافسة البنك الأهلي على الهبوط للدرجة الثانية .

وطالب حسام حسن لاعبي الفريق بالتركيز الجيد وضرورة تحقيق الفوز خصوصا عقب التعادل أمام الإنتاج الحربي 1-1 مساء أمس السبت .

وأكد حسام حسن على ضرورة تحقيق الفوز في الجولتين المقبلتين من أجل ضمان إنهاء الدوري المصري في مركز يليق باسم الاتحاد السكندري وإسعاد جماهير زعيم الثغر .

نتيجة مباراة الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على أحداث مباراة الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري .

تشكيل الاتحاد السكندري

في حراسة المرمى محمد صبحي

في خط الدفاع : داميون لوي - السيد سالم، هشام صلاح - صبري رحيل

في خط الوسط : خالد الغندور - أحمد منجا - أحمد حجي

في خط الهجوم: فوز الحناوي - عبد الغني ممحد - أحمد راشد

موقف الفريقين في الدوري

ويحتل الإنتاج الحربي المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 58 هدفاً.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 44 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 11 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم.