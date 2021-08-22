/646606/صدمة-في-صفوف-الهلال-السعودي-قبل-مواجهة-الباطن-في-الدوري

شهدت التدريبات الجماعية لفريق الهلال السعودي، غياب ناصر الدوسري، الظهير الأيسر لــ “الزعيم”، ويستعد فريق الهلال لمواجهة منافسه فريق الباطن في الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

ناصر الدوسري

خاض لاعبو فريق الهلال السعودي، تدريبات جماعية مساء اليوم الأحد، استعدادا لمباراة فريق الباطن، في المباراة التي ستجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب إذاعة ” يو إف إم” السعودية، فإن ناصر الدوسري، غاب عن التدريبات الجماعية لفريق الهلال، بسبب معاناته من وعكة صحية، مما يعني عدم مشاراكاته في مباراة الفريق القادمة والتي ستكون أمام الباطن.

وأفادت صحيفة “الرياضية” السعودية أن الجهاز الطبي لفريق الهلال سيقدم تقريره الطبي للجهاز الفني حول إصابة الركبة التي يعاني منها لاعب وسط الفريق عبدالله عطيف، والتي تعرض لها الأسبوع الماضي.

وأشارت الصحيفة أنه لم تتحد حتى هذه اللحظة موعد عودة عطيف للتدريبات.

وكان الهلال قد حقق الفوز في مباراته الماضية على التعاون بهدفين مقابل هدف واحد، ليتصدر بذلك جدول ترتيب فرق بطولة دوري المحترفين السعودي برصيد 6 نقاط.

إنجاز تاريخي للهلال

حقق فريق الهلال فوزا غاليا على منافسه فريق الطائي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى وأحرز الهدف صالح الشهري في الدقيقة “91” من زمن اللقاء.

وتمكن نادي الهلال مواصلة الحفاظ على رقمه القياسي في الدوري السعودي للمحترفين، وهو تحقيق الفوز في المباريات الافتتاحي بالدوري السعودي منذ بدايته في عام 1977.

ولم يخسر نادي الهلال في المباراة الإفتتاحي في الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه.

بعدم الخسارة عقب الفوز السبت الماضي على الطائي بهدف نظيف.

ويعد نادي الهلال هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة في الأدوار الاستفتاحية للدوري السعودي منذ انطلاقه.

وحقق نادي الهلال الفوز في 36 مباراة في الجولات الافتتاحية للدوري السعودي للمحترفين، بينما تعادل في 10 لقاءات.

أسدل الستار على الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد انتهاء مباراة فريقي الهلال والطائي.

وشهدت نتائج الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري السعودي، رقما قياسيا، حيث لم يخسر أي فريق داخل أرضه، باستثناء أهلي جدة، ومعه فريق الحزم العائد حديثا للمسابقة.

الخسارة لا تعرف أصحاب الأرض

تعادل فريق الأهلي مع الفيصلي بهدف لكل فريق.

وتعادل فريق التعاون مع نظيره الحزم 3/3 في مباراة مثيرة.

وفاز فريق الفيحاء على منافسه اتحاد جدة بهدف نظيف.

وتغلب فريق أبها على فريق الشباب بهدفين مقابل هدف.

وسحق فريق النصر نظيره الضمك برباعية مقابل هدف.

وفاز فريق الفتح بهدف نظيف على الرائد.

وحقق فريق الاتفاق الفوز بثنائية على منافسه الباطن.

وحقق فريق الهلال الفوز على نظيره الطائي بهدف نظيف.