نشرة أخبار الزمالك اليوم الأحد: تعليمات قوية وفنية من كارتيرون.. انتظام عبد الله جمعه في التدريبات.. محمد عواد يرد على شائعات الرحيل.. قائمة الزمالك أمام الإنتاج الحربي

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شهد نادي الزمالك اليوم على العديد من الأحداث الهامة، بعد إقتراب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي، من التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، أمام الإنتاج الحربي الثلاثاء المقبل في لقاء الأسبوع الثالث والثلاثون من منافسات الدوري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث الزمالك على مدار اليوم في مختلف الألعاب وبالأخص على مستوى كرة القدمـ، قبل لقاء الإنتاج الحربي في مباراة حسم بطولة الدوري.

عبد الله جمعة

انتظم عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأحد بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وتماثل جمعة للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بجذع في الرباط الداخلي للركبة، حيث أنهى اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي قبل المشاركة في تدريب اليوم.

باتريس كارتيرون

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب الجماعي مساء اليوم الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ستعدادا للقاء الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني للزمالك على تحفيز اللاعبين قبل المباراة المقبلة، وطالبهم بالتركيز من أجل تحقيق الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط والتتويج ببطولة الدوري.

كما حذر كارتيرون اللاعبين من الاستهتار بالإنتاج الحربي، خاصة أن الفريق المنافس هبط لدوري القسم الثاني، وسيخوض المباراة بدون ضغوط.

تدريبات لاعبي مباراة سيراميكا

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة سيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز، تدريبات استشفائية خلال مران الفريق مساء اليوم الأحد استعدادا للقاء الإنتاج الحربي.

مستبعدي الزمالك أمام سيراميكا

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدون من قائمة الفريق في مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة، تدريبات قوية تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون تدريبات بدنية قوية، حيث خاض اللاعبون تقسيمة قوية في منتصف الملعب.

محمد عواد

كشف محمد عواد حارس مرمى نادى الزمالك السبب الحقيقي وراء حذف صورته التي نشرها مؤخراً على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضح "عواد" حقيقة الصورة فى تصريحات صحفية قائلاً : الصورة تم تفسيرها بشكل خاطئ، حيث انني نشرت صورة شخصية لي وكتبت باللغة الإنجليزية "النهاية".

وتابع : “بعض الجماهير فسرت الكلمة بأنني ألمح برحيلي عن صفوف القلعة البيضاء، وعندما لاحظت ذلك قمت بحذف الصورة نهائياً”.

وأتم محمد عواد حديثه :” ثم قمت بنشرها مرة أخرى دون كتابة أي تعليق، للتوضيح للجميع پأن تفسيركم غلط، وكان قصدي في البداية أن اللقاء المقبلة أمام الإنتاج الحربي هو حسن بطولة الدوري العام”.

قائمة الزمالك أمام الإنتاج الحربي :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغني - محمود حمدي الونش - محمد عبد الشافي - أحمد أبو الفتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد - يوسف إبراهيم أوباما - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - أيمن حفني - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - مروان حمدي.