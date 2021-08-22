هل تؤثر لقاحات كورونا على الصحة الإنجابية؟.. رئيس لجنة مكافحة الفيروسات يرد

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن ما يتردد حول تأثير لقاحات كورونا على الصحة الإنجابية أو الجنسية لدى الرجال أو النساء ليس له أى أساس من الصحة.





وأضاف حسنى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز، برنامج "آخر النهار" عبر قناة النهار، اليوم الأحد، أن لقاحات كورونا آمنة تماما ولا تؤثر على الصحة الإنجابية أو الجنسية، لأنها عبارة عن فيروس ميت لا يسبب ضرر للإنسان. وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن مصر لن يدخلها لقاح إلا إذا توافر فيه الفعالية والآمان، مؤكدًا أن الدولة تهتم بصحة المواطنين.

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