وزير السياحة يناقش خطة الترويج للمقصد المصرى عبر التواصل الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا الاجتماع فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار للترويج للمقصد السياحى المصرى داخليا ودوليا على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة.

حضر الاجتماع غادة شلبى نائب الوزير لشئون السياحة، وأحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، ولمياء كامل مساعد الوزير للترويج، وسوزان مصطفى مدير عام التخطيط والمتابعة ورئيس الحملة الدولية بالهيئة.

وخلال الاجتماع استعرض ممثلو الشركة ما قاموا به للترويج للمقصد المصرى خلال الفترة الماضية، حيث قاموا بإعداد محتوى فنى فوتوغرافى لتسليط الضوء على ما تتمتع به منطقة الساحل الشمالى من منتجات وأنشطة ومنتجعات سياحية متنوعة ومتميزة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى الترويجية للهيئة، وذلك فى ظل ما يشهده الساحل الشمالى من إقبال من المصريين والسائحين خاصة الأشقاء العرب خلال الموسم السياحى الصيفى.

كما استعرضوا المحتوى الدعائى الذى سيتم نشره خلال الفترة المقبلة وما يتضمنه من صور وأفلام قصيرة وعرض للتجارب السياحية والترفيهية والأنشطة السياحية المختلفة فى مصر، وذلك ضمن خطتهم للترويج للمقصد المصرى، خاصة مع اقتراب الموسم السياحى الشتوى.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة الملامح الأساسية للاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحى لمصر والتى تم تسليمها الأسبوع الماضى من قِبل التحالف الكندى الإنجليزى، الذى كُلف بإعدادها منذ بداية العام الحالى، وذلك حتى يتم تحديث المحتوى الدعائى وفقاً لما تتضمنه الاستراتيجية.

يذكر أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قد اعتمد الهيكل التنظيمى الجديد للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى وذلك بموجب قرار رئيس الجهاز رقم (279) لسنة 2021.

وأوضح أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى أن الهيكل التنظيمى الجديد للهيئة تضمن استحداث إدارة مركزية للتسويق السياحى، لأول مرة منذ إنشاء الهيئة عام 1981، وذلك تماشياً مع الدور المنوط بالهيئة فيما يخص التسويق للمقصد السياحى المصرى والحملات الدولية، كما تم كذلك دمج الإدارتين المركزيتين للسياحة الداخلية والسياحة الخارجية - المعتمدتين فى الهيكل التنظيمى القديم - فى إدارة مركزية واحدة لمكاتب السياحة، وذلك بالإضافة إلى الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.

وأضاف أن الهيكل التنظيمى شهد ولأول مرة استحداث عدد من الإدارات العامة التخصصية مثل الإدارة العامة للترويج السياحى، الإدارة العامة للمعارض والفعاليات السياحية، والإدارة العامة للتوعية السياحية، الأمر الذى من شأنه ضمان قيام الهيئة بواجباتها واختصاصاتها الوظيفية على النحو الأمثل.

وصرح أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية أن تحديث الهيكل التنظيمى يأتى بالتزامن مع استعداد الهيئة للانتقال للمقر الجديد بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن الهيكل يتضمن أيضا استحداث وتطوير بعض التقسيمات التنظيمية الجديدة وذلك إعمالاً لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، وقرارات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادرة فى هذا الشأن.

وأوضح أنه من بين هذه التقسيمات التتظيمية: الإدارة العامة للموارد البشرية والتى تختص بكافة عمليات وشئون المسارات الوظيفية للعاملين وكذلك ما يخص شئون التطوير المؤسسى بالهيئة، وإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى، والإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية والمختصة بشئون التقييم والمتابعة لأنشطة وخطط عمل الهيئة وكذلك بوضع خطط إدارة الأزمات والكوارث وشئون التخطيط الاستراتيجى، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة وهى المعنية بأعمال التفتيش على أداء إدارات الهيئة والعاملين بها ضماناً للوصول لأعلى معدلات الإنتاج.

وأضاف أن تحديث الهيكل يُعد استكمالاً للجهود التى تبذلها الدولة نحو تطوير الجهاز الإدارى الحكومى لإكسابه مزيداً من المرونة والسرعة فى تنفيذ الاختصاصات الوظيفية ومهام وتكليفات العمل.