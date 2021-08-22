فيديو.. تاج الدين: الدولة ستتسلم 25 مليون جرعة من لقاح جونسون خلال 4 أشهر

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن التطعيم ضد فيروس كورونا سيكون إلزاميا بالمدارس والجامعات مع بداية العام الدراسى الجديد.





وأضاف تاج الدين، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتى" عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الدولة ستتسلم خلال أربعة أشهر 25 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون، منوهًا إلى أن تعدد مصادر اللقاح ساهم فى توافره. وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه من المتوقع تصنيع 25 مليون جرعة من اللقاح المحلى، وأن الدولة تستهدف تطعيم 40 مليون مواطن.

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