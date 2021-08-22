بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد إيفاد 7 أئمة جدد للعمل فى 4 دول

جدة - نرمين السيد - والأئمة السبع هم:- الشيخ فهمى أحمد فهمى إمام وخطيب بأوقاف المنيا للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية بساوباولو – البرازيل، والشيخ أشرف محمود عطية إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية ببارا نافى - البرازيل، والشيخ محمد عبد الهادى رمضان إمام وخطيب بأوقاف البحيرة للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية بالسانتوس - ساوباولو – البرازيل، والشيخ حامد معوض حجازى إمام وخطيب بأوقاف الجيزة للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية بكولينا - بالبرازيل. وإيفاد الشيخ أحمد محمد أحمد عطية إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية بمدينة كورو – فنزويلا، والشيخ أحمد حامد أحمد محمد إمام وخطيب بأوقاف سوهاج للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية بدولة كينيا، والشيخ أنس أبو المجد عبد اللطيف محمد إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بالمركز الإسلامى المصرى – دار السلام - بتنزانيا. ودعا وزير الأوقاف، الأئمة إلى التوجه للإدارة العامة للعلاقات الدولية بديوان عام الوزارة لاستلام قرار إيفاده لاستكمال إجراءات السفر وفق المواعيد المحددة بقرار كل منهم.

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