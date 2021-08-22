/646604/بالصور-محمد-الشحات-يشارك-في-عزاء-حماة-الفنان-محمد-رمضان

دوت الخليج

ونشر الشيخ محمود الشحات انور عبر حسابه الرسمي فيس بوك صور تجمعه مع الفنان محمد رمضان.

وكان محمد رمضان قد أعلن عن موعد عزاء والدة زوجته التي وافتها المنية مساء أمس.

وكتب عبر حسابة بإنستجرام "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت اليوم والدة زوجتي .. أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وان يسكنها الله فسيح جناته .. العزاء اليوم في مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب".