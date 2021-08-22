/646603/النيابة-العامة-تأمر-بحجز-متهم-بضرب-مسن-وابنته-بمنطقة-عين-شمس
أمرت "النيابة العامة" بحجز متهم بضرب مسن وابنته (بمنطقة عين شمس) لحين استكمال استجوابه، وكانت "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام" قد رصدت تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه المتهم يضرب المسن وابنته داخل عقار أشير أنه (بمنطقة عين شمس) بالقاهرة، وسط مطالبات من العامة بملاحقته؛ فأخطرت الإدارة النيابة المعنية بالواقعة، والتي كلفت الشرطة بالتحري عن أطرافها، فأسفرت عن تحديد هوية المجني عليهما والمتهم ومحل الواقعة وشاهدة عليها، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.
حيث توصلت التحقيقات إلى اتفاق ابنتي المتهم والمجني عليها على الهروب من مسكنيهما إلى (محافظة الإسكندرية)، إذ توجهتا إلى حارسة العقار محل الواقعة وطلبتا المكوث لديها وإقراضهما أموالًا، وسمعتهما الحارسة تتفقان على الهروب إلى (الإسكندرية) فأخبرت والديهما بذلك، فحضرا وآنذاك تعدى المتهم على المجني عليها ووالدها كما تدوول المقطع المصور.
النيابة العامة تأمر بحجز متهم بضرب مُسن وابنته بمنطقة عين شمس
وقد أقر المتهم في التحقيقات بتعديه على المجني عليهما لغضبه من تحريض ابنة المجني عليها ابنته على ترك المنزل والخروج منه في أوقات متأخرة، موضحًا أن المجني عليهما تعديا عليه بالسب فضربهما، وتستكمل "النيابة العامة" التحقيقات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النيابة العامة تأمر بحجز متهم بضرب مُسن وابنته بمنطقة عين شمس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.