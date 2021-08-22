/646602/الاسماعيلي-يجهز-أري-بابل-ومحمد-صادق-ببرنامج-خاص-استعدادا-للطلائع-الجيش

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، مرانه الأخير مساء اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل مران الإسماعيلي:

خاض لاعبو فريق الإسماعيلي مرانهم الأخير قبل مواجهة طلائع الجيش على الملعب الرئيسي بإستاد الإسماعيلية.

وخضع ثنائي الفريق أري بابل، ومحمد صادق، لبرنامج تدريبي خاص، وذلك من أجل تجهيزهم بشكل نهائي للمشاركة أمام طلائع الجيش، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

قائمة الإسماعيلي

حارس مرمى: محمد صبحى - محمد مجدى - عبد الرحمن صلاح.

خط الدفاع: باهر المحمدي - مروان الصحراوي - محمد هاشم - حسين السيد - محمد نصر - مصطفى الزناري - محمد إيهاب.

خط الوسط: عماد حمدي - محمد حسن - عمر الوحش - أحمد مصطفى - أحمد مدبولي - محمد الشامي - محمد عادل - مصطفى فارس - أري بابل - محمد بيومي - محمد الضرف - محمود دونجا - محمد سليمان - محمد عبد السميع - محمد صادق - زياد طارق.

خط الهجوم: شكري نجيب - فخر الدين بن يوسف - مروان شوقي - بينسون شيلونجو.

نتيجة مباراة الإسماعيلي وإنبي

وتلقى فريق الإسماعيلي الخسارة أمام فريق إنبي مساء اليوم، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الأسبوع الـ 31 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ضرب فريق إنبي بالهدف الأول في المباراة في الدقيقة الرابعة والثلاثون من عمر المباراة، عن طريق جون إيكوي، وأكد مصطفى شلبي بالهدف الثاني لفريقة في الدقيقة الـ 48 ليضمن لفريقة ثلاث نقاط على الدراويش.

عاد شكري نجيب بفريق الإسماعيلي ليقلص الفارق في الدقيقة الـ 62 من عمر المباراة، ويسجل هدف الدراويش الوحيد في اللقاء.

أرقام طارق حامد في لقاء الإسماعيلي

-تصدر الثلاثي طارق حامد ومحمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي قائمة أفضل الأرقام في عدد اللمسات والتمريرات خلال المباراة .

-طارق حامد يعتبر أكثر اللاعبين في عدد اللمسات بـ 89 لمسة ثم يأتي بعده الثنائي محمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي بـ 77 لمسة .