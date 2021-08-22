/646601/أحمد-الفيشاوي-يستعد-لعمل-فني-جديد-بالتعاون-مع-عصام-عبد-الحميد

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن عمل سينمائي جديد من يجمعه بالمخرج عصام عبد الحميد دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى خاصة بالعمل، ومن المقرر أن يبدأ في تصويره خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج يرصد أحدث أعمال الفيشاوي

ونشر الفيشاوي صورة تجمعه بعصام عبد الحميد عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلق عليها قائلا: “مع المخرج السعيد عصام عبدالحميد بنحضر فيلم جديد كوميدي و فانتزيا”.

أحمد الفيشاوي ينتظر عرض ريتسا

وينتظر احمد الفيشاوي عرض فيلم «ريتسا» من تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسري، تراهن عائشة بن أحمد على تألقها من خلال فيلم «ريتسا» اذ أنه يعتبر فرصة ذهبية لها لتبرز قدرتها على تشخيص دورين مختلفين في أزمنة متفرقة عن بعضها بنجاح، فتجسد عائشة خلال الشخصية الأولى مانويلا في الفترة الحديثة والأخرى ريتسا في فترة الستينيات.

تفاصيل فيلم ريتسا

من المقرر عرض فيلم «ريتسا» قريبًا في الأسواق وفقًا لما أعلنه الفيشاوي على صفحته بموقع انستجرام، والفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، ومحمود حميدة، عائشة بن أحمد، وأمير المصري، ومي الغيطي، ومريم الخوشت، وكارولين عزمي، ومن تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسرى، وإنتاج ايمن يوسف.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 قصص حب مختلفة كل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بين هذه القصص، وتم الانتهاء من تصوير مشاهد العمل ليكون جاهزًا لمرحلة المونتاج للعرض قريبًا في دور العرض السينمائية ضمن أحد المواسم التي لم يتم الاعلان عنها حتى الأن.

أحمد الفيشاوي يثير غضب الجمهور

أثار الفيشاوي غضب متابعيه من خلال فيديو لمحمد رمضان نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيدوهات، ظهر فيه رمضان أثناء جول له بحمام السباحة ووأرفق الفيشاوي أغنية «أنا مش عارفني» على الفيديو، دون كتابة أي تعليق.

وبعد نشر الفيديو بدقائق شن متابعي الفيشاوي هجوما حادا عليه عن طريق خاصية التعليقات التي أتت على النحو التالي: “ماتشتغل على نفسك أحسن ما تشغل نفسك بغيرك أوي كدا"، و"نمبر وان عامل لك عقدة" و"أعداء النجاح بقا"، و"يا فيشاوي ما تركز في حالك وتسيبك منه عشان بقى باين إنك محروق منه".