/646598/تعرق-على-موقف-مسابعدي-قائمة-الزمالك-أمام-الإنتاج-الحربي

يخوض اللاعبون المستبعدون من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الإنتاج الحربي، تدريباتهم في الحادية عشرة صباح غد الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في الجولة الـ 33 من مسابقة الدوري الممتاز، في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي.

ويحتل الفريق الأبيض صدارة المسابقة برصيد 76 نقطة.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراة الإنتاج من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.

وكان الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق قد أعلن عن القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:

قائمة الزمالك أمام الإنتاج:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز- إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – إسلام جابر – أيمن حفني – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي.

وحرص المدير الفني للزمالك على تحفيز اللاعبين قبل المباراة المقبلة، وطالبهم بالتركيز من أجل تحقيق الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط والتتويج ببطولة الدوري.

تعليمات باتريس كارتيرون

كما حذر كارتيرون اللاعبين من الاستهتار بالإنتاج الحربي، خاصة أن الفريق المنافس هبط لدوري القسم الثاني، وسيخوض المباراة بدون ضغوط.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بعد تدريب اليوم استعدادا للمباراة المقبلة.

ويلتقي الزمالك مع الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الممتاز.

موقف الزمالك في الدوري

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 76 نقطة ويحتاج الفريق إلى الفوز على الإنتاج الحربي لحسم اللقب بشكل رسمي.

ويدخل الزمالك اللقاء في محاولة تحقيق الفوز والتتويج ببطولة الدوي المصري الممتاز، على حساب الإنتاج الحربي، على استاد القاهرة، والتي تنطلق في التاسعة مساء الثلاثاء القادم.