اتليتيكو مدريد يحقق الفوز على إلتشي«فيديو»

/646597/اتليتيكو-مدريد-يحقق-الفوز-على-إلتشيفيديو

انتهت احداث مباراة اتليتيكو مدريد وإلتشي، بنتيجة هدف دون رد في لقاء الأسبوع الثاني من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، لصالح بطل النسخة الماضية من البطولة، في لقاء شهد عليه ملعب واندا ميترو بوليتانو.

ويستعرض دوت الخليج نتيجة المباراة بين أتليتيكو مدريد وإلتشي.

سجل الدولي الإرجنتيني أنخيل كوريا مهاجم فريق اتليتيكو مديريد، الهدف الاول والوحيد في المباراة امام إلتشي في الدقيقة التاسعة والثلاثون من عمر اللقاء، من خلال تمريرة طوليه من منتصف الملعب خلف المدافعين، لتصل لكوريا ويتخطى الحارس وينفرد على المرمى ويسكنها الشباك.

🎥🔴 | هدف اتلتيكو مدريد الاول عن طريق انخيل كوريا واسيست من رودريغو دي باول pic.twitter.com/xvxndE4SCN — أتلتيكو مدريد 🇪🇸 (@sir_atletico) August 22, 2021

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده بعد هذا الفوز الى 6 نقاط في صدارة الترتيب العام، في حين تجمد رصيد إلتشي عند نقطة واحدة فقط في المركز السادس عشر.

تشكيل أتلتيكو في المباراة:

في حراسة المرمى: أوبلاك.

في خط الدفاع: يورينتي - سافيتش - خيمينيز – ساؤول

في خط الوسط: كوكي - كوندوبيا - دي باول

في خط الهجوم: ليمار - كاراسكو - أنخيل كوريا.

قيمة عقد رودريجو مع أتليتيكو

أصدر أتلتيكو بيانًا رسميًا، أكد فيه أن اللاعب وقع عقدًا مدته 5 سنوات حتى 2026، دون الإعلان عن قيمة الصفقة.

وكانت تقارير قد أشارت في وقتٍ سابق، إلى أن أودينيزي لن يقبل بأقل من 35 مليون يورو للموافقة على رحيل دي باول. وساهم دي باول مؤخرًا في تتويج منتخب بلاده الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا، بعد الفوز على البرازيل بهدف دون رد، في المباراة النهائية. ويعد دي باول ثاني صفقات أتليتكو مدريد هذا الصيف، بعد ماركوس باولو القادم من صفوف فلومينينزي.

الأرجنتين تتوج بالكوبا

توج المنتخب الأرجنتيني ببطولة كوبا أمريكا 2021، للمرة الخامسة عشر في تاريخه، ليعادل المنتخب الأورجوايني صاحب الصدارة بالتتويج بالبطولة، وللمرة الأولى في مسيرة ميسي الكروية بعد الفوز على المنتخب البرازيلي في النهائي، بنتيجة هدف دون رد، جاء بهد انخيل دي ماريا، لاعب فريق باريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر المباراة لينهي به منتخب بلاده اللقاء والبطولة، على ملعب الماراكانا بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.