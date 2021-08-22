إيقاف وغرامة مالية على أحمد كشري والإنتاج الحربي قبل لقاء الزمالك«صور»

/646594/إيقاف-وغرامة-مالية-على-أحمد-كشري-والإنتاج-الحربي-قبل-لقاء-الزمالكصور

تلفظ أحمد كشري المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، ببعض الألفاظ المسيئة لحكم لقاء فريقه، أمام الاتحاد السكندري، أمس السبت في لقاء جمع بين الفريقين في الأسبوع الثني والثلاثون من منفاسات الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت بعض الأحداث الغير لائقة في المباراة من قبل نادي الإنتاج الحربي، أمام الاتحاد، من تعطيل أحداث المباراة من خلال تأخير الكرة عند خروجها من ملعب اللقاء.

وخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، نادي الإنتاج الحربي، في خطاب رسمي، بإقافة المدير الفني للفريق "أحمد كشري" بعد إساءته لحكم المباراة، بمدة عقوبة وقدرها غيابه عن الفريق في المباريات، لمدة 8 مباريات.

غرامة مالية على مدرب الإنتاج الحربي

أما عن المبلغ المالي الذي جاء في خطاب اتحاد الكرة، فجاء عن طريق تغريم كشري مبلغ قدرة 100 ألف جنيه، بتم تسديده لاتحاد الكرة من قبل التواصل مع نادي الإنتاج.

وعن أحداث تعطيل المباراة من قبل الإنتاج الحربي أمام الاتحاد السكندري، فقد جاءت العقوبة على النادي بقيمة مالية، قدرها 50 ألف دنيه، يتم دفعها لخزينة الاتحاد المصري لكرة القدم.

نتيجة مباراة الإنتاج الحربي والاتحاد

انتهت أحداث مباراة الاتحاد السكندري، والإنتاج الحربي، بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، في لقاء الأسبوع الثاني والثلاثون من منافسات الدوري المصري الممتاز، ليغادر الإنتاج منافسات الدوري الممتاز للدرجة الثانية.

قائمة الزمالك أمام الإنتاج الحربي

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغني - محمود حمدي الونش - محمد عبد الشافي - أحمد أبو الفتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد - يوسف إبراهيم أوباما - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - أيمن حفني - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - مروان حمدي.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب الجماعي مساء اليوم الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ستعدادا للقاء الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز.