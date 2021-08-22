/646591/التعادل-الإيجابي-يحسم-مواجهة-يوفنتوس-وأودينيزي-في-الدوري-الإيطالي

حسم التعادل الإيجابي 2/2، مواجهة فريق يوفنتوس وأودينيزي، في المباراة التي جمعتعهم اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي.

وشهدت المبارة جلوس كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل

ويبدأ يوفنتوس مباراته الافتتاحية في الدوري بالثلاثي ألفارو موراتا وباولو ديبالا وخوان كوادرادو في الهجوم.

وجاء تشكيل يوفنتوس أمام أودينيزي كالآتي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

الدفاع: دانيلو - ماتياس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - أليكس ساندرو

الوسط: أرون رامسي - رودريجو بينتاكور - فيديريكو بيرنارديسكي

الهجوم: كوادرادو - ديبالا - موراتا

إيلاش موريبا

إيلاش موريبا كشفت تقارير صحفية عن دخول، نادى مانشستر سيتى الإنجليزى فى سباق للتعاقد مع إيلاش موريبا لاعب وسط برشلونة.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن السيتى مهتم بالحصول على خدمات اللاعب بعدما أبدى بيب جوارديولا المدير الفنى للسيتى إعجابه بإمكانيات الاعب،ولكن بالمجان بعد نهاية عقده مع برشلونة.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة حدد مبلغ 20 مليون يورو للتخلي عن خدمات اللاعب هذا الصيف، فى ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بضمه هذا الصيف.

وينتهى عقد موريبا في يونيو 2022، ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن ، وهو ماجعل الاعب محور حديث كثير من الصحف الأوروبية .

ولم تتضح الأمور حتى الآن، سواء بقبول اللاعب الرحيل لأي فريق هذا الصيف، أو الانتظار لسيتي الصيف القادم للحصول على مقابل مادي أكبر.

وكان كومان المدير الفنى لفريق برشلونة قد انتقد اللاعب بشكل علني في المؤتمر الصحفي لمواجهة أتلتيك بيلباو، ليرد اللاعب برسالة عبر موقع "إنستجرام" قائلًا:"الكثير من الشائعات ولا أحد يعرف الحقيقة".

قرر نادي مانشستر سيتي الدخول بقوة في سباق التعاقد مع إيلاش موريبا لاعب وسط برشلونة بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني.

أقيمت العديد من منافسات الدوري الإسباني، اليوم السبت، ويأتي في مقدمتهم، مباراة فريق برشلونة وأتليتك بيلباو، وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

تعادل برشلونة مع أتليتك بيلباو بنتيجة 1/1.

فوز فريق مايوركا على نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس، بهدف دون رد.

تعادل فريقي إسبانيول وفياريال بنتيجة 0/0.

تعادل فريقي فالنسيا وغرناطه بنتيجة 1/1.

جدير بالذكر أن تقارير سابقة كانت قد أكدت أن أبواب باريس سان جيرمان مفتوحة أمام رونالدو بعد انضمام ميسي لصفوف الفريق.

أضاف البرنامج، إن كيليان مبابي سيطلب من رئيس باريس سان جيرمان، خلال الجلسة الثنائية بينهما، فتح باب التفاوض مع ريال مدريد، من أجل انتقاله إلى الملكي.

ويرفض كيليان مبابي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان والمنتهي في يونيو 2022، ويتمسك بالرحيل إلي ريال مدريد.

تناولت صحيفة "آس" الإسبانية إمكانية مغادرة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لفريقه في السوق الجاري للانتقالات الصيفية، في ظل اهتمام كبير من ريال مدريد.