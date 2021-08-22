/646583/التيك-توك-يتسبب-في-إثارة-الجدل-مرة-أخرى-حقيقة-أرباح-تحميل-لينكات-التطبيق

حقيقة الربح من تحميل برنامج التيك توك لاول مرة.. انتشرت خلال الفترة القليلة الماضية جدل كبير خلال مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة حول تطبيق الفيديوهات القصيرة التيك توك، اذ حاول عدد كبير من الأشخاص استغلاله في الحصول على ربح مادي من خلال نشر لينكات مختلفة وجاءت ونشرت تلك الفكرة بين الناس الإدارة الخاصة بالتيك توك من أجل انتشار أكبر للتطبيق بين عامة الناس.

دوت الخليج

حوار التيك توك

وبدأ عدد كبير من مستخدمي تلك الخدمة في دعوة عدد لا نهائي من الأصدقاء ليقومون بتحميل التطبيق لأول مرة على الموبايل الخاص بهم للحصول على ربح مقابلة دعوة أكبر عدد من خلال خطوات معينها أتاحها تطبيق تيك توك.

أرباح تطبيق التيك توك

ويأتي ذلك بعد اتساع قاعدة مستخدمي التيك توك في مصر، خلال الأونة الأخيرة، ولعل فيروس كورونا من أحد الاسباب التي أدت لانتشار بشكل كبير، حيث أن فترات الحظر التي شهدتها مصر جعلت العديد من المواطنين يلجأون لمثل هذه التطبيقات، وذلك نظرا لسهولتها ومرونة استخدامها كما أن محتوى الفيديوهات قصير، بالاضافة إلى أن نمط التفاعل بهذه التطبيقات سريع مع المتابعين والمشاركة للمحتوى في غاية السهولة.

دعوة الأصدقاء لتحميل لينكات اليوتيو لأول مرة

يتم ارسال الدعوة للأصدقاء الذين لم يقوموا بتحميل التيك توك، وذلك للاستفادة من الربح الذي يتيحه التطبيق، حيث يتم ارسال الدعوة لاصدقائك من أجل استخدام التطبيق، ثم يتم تبديل الربح بنقاط خصم أو طلبات شراء وذلك من خلال الموقع ، حيث أن الربح يكون إما مقابل بعض الخدمات أو بخدمات الشحن عن طريق رصيد الهاتف.