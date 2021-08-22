موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر، قامت وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط، بإصدار كتابها الدوري والمتعلق بتنظيم صرف رواتب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك عن شهر سبتمر القادم لعام 2021.

الدفعة الأولى في صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021

مرتب سبتمبر سوف يبدأ صرفه سبتمبر المقبل للمجموعة من الوزارات وذلك يوم الثلاثاء 21 من شهر سبتمبر 2021.

- قطاع الأعمال العام- الداخلية- الثقافة – الآثار- - التجارة والصناعة – السياحة والطيران المدنى - البيئة – البترول- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- المجلس القومى لحقوق الإنسان- المجلس الأعلى للصحافة- الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطنى - الجهاز المركزى للمحاسبات- مجلس النواب - الأمانة العامة لمجلس الأمن القومى.

الدفعة الثانية لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2021

هذا ومن المقرر أن يتم صرف مرتب الاربعاء 22 سبتمبر 2021 و لكل من هذه الوزارت التعليم العالى التنمية المحلية – العدل، الكهرباء – التخطيط - الاستثمار والتعاون الدولى - والجهات التابعة لهم والقضاء - النيابة العامة- هيئة النيابة الإدارية - هيئة قضايا الدولة- مجلس الدولة- هيئة الرقابة الإدارية - الهيئة العامة للرقابة المالية - دار الإفتاء المصرية- اللجنة العليا للإنتخابات - معهد الخدمات المالية - الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة - المحكمة الدستورية العليا.

الدفعة الثالثة لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2021

ومن المقرر أيضا أن تكون المرحلة التالته لتكون الخميس 23 سبتمبر2021 وتشمل وزارات التعليم - رئاسة مجلس الوزراء - الزراعة - الموارد المائية والرى- الخارجية- المالية - الشباب والرياضة - - رئاسة الجهورية - وباقى الجهات، الأزهر الشريف.