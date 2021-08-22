تعرف على موعد بدء الدراسة للمدارس 2021 في مصر

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موعد بدء الدراسة للمدارس 2021.. يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة موعد بدء الدراسة للمدارس، حيث تصدر هذا المصطلح محرك البحث جوجل، ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، المخطط الزمني للعام الدراسي المقبل 2021-2022.

دوت الخليج

موعد بدء الدراسة للمدارس 2021 في مصر

ويترقب الملايين من المواطنين والأسر المصرية التي لديها طلاب في المدارس، التاريخ الذي ستعلنه وزارة التربية والتعليم لبداية لبداية الدراسة 2021.

موعد بدء الدراسة للمدارس 2021، هذا واعلن طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الموعد المقرر بدء الدراسة فيه، وذلك بجميع مراحل التعليم في المدارس الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أن من المقرر أن يبدا العام الدراسي يوم السبت 9 من شهر اكتوبر لعام 2021، فيما يكون موعد الانتهاء 16 يونيو 2022.، وتصل بذلك مدرة الددراسة إلى 34 أسبوعا.

موعد امتحانات العام الدراسي 2021- 2022

قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد موعد الامتحانات والطلاب، وذلك كل فصل دراسي من العام الدراسي الجديد، حيث سيكون مواعيد بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في 15 يناير لعام 2022، واتلي ستستمر لـ 3 فبراير 2021 . كما ستبدأ إجازة منتصف العام، يوم السبت 5 من شهر فبراير وتنتهي في 17 من فبراير لنفس الشهر ، وتكون مدة الاستمرار اسبوعين.