انت الان تتابع تفاصيل خبر ما هو زواج البارت تايم الذي أثار جدل واسع في مصر .. دار الافتاء المصرية توضح الحكم الشرعي له والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري تحت مسمى زواج البارت تايم، وهو الزواج الذي يكون محدد بوقت ، الزواج لمدة معينة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وهو ما أثار جدل كبير بين مؤيد وبين معارض له، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مما استدعى دار الإفتاء المصرية لتكشف الحكم الشرعي من هذا الزواج لتحسم الجدل المثار حول هذه الظاهرة.

زواج البارت تايم

ما هو زواج البارت تايم ؟

وحذرت دار الإفتاء اليوم الأحد من هذا الزواج ومن إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج، ليس الهدف منها سوى حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم في المجتمع، وقالت دار الإفتاء أنه يجب عدم الإنسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات التي تُطلق على عقد الزواج التي ازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن حداثة المصطلحات في عقد الزواج المنتشرة مؤخرًا ” يَكْمُن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار وتماسك الأسرة التي حرص عليه ديننا الحنيف ورعته قوانين الدولة”.

دار الإفتاء “عقد باطل ومحرم”

وعن الحكم الشرعي حول ما يُطلق عليه زواج البارت تايم، أكدت دار الإفتاء أن “ما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج واشتراطهم فيه التأقيت بزمنٍ معينٍ ونحو ذلك يؤدي إلى بطلان صحة هذا العقد، فالزواج الشرعي هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمنٍ معينٍ، وإلَّا كان زواجًا مُحرَّمًا ولا يترتب عليه آثار الزواج الشرعية.”