السيسي يتلقي اتصالاً هاتفياً من رئيس الحكومة الإسبانية

تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية".

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وكذلك تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد أكد رئيس الحكومة الإسبانية الحرص على الارتقاء بآفاق التعاون المختلفة مع مصر، خاصةً علي الصعيد الاستثماري، تعزيزاً لنجاح المشروعات الإسبانية القائمة في العديد من القطاعات في مصر، كالنقل والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التنموية، وقد اشاد الرئيس من جانبه بعلاقات الصداقة بين مصر وإسبانيا، واهتمام مصر بتطويرها وتحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون المتبادل في مختلف المجالات، مشيراً في هذا الصدد إلى الإمكانات الكبيرة الكامنة لدى البلدين لتحقيق شراكة تنموية متكاملة.