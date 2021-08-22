أسامة ربيع: حققنا أعلى إيراد فى تاريخ قناة السويس 

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناه السويس، اهتمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأداء هيئة قناة السويس ومعدلات عبور السفن، موضحًا: "عرضنا على الرئيس حركة الملاحة بقناة السويس منذ بداية العام الحالى منذ أول يناير حتى 20 أغسطس، مقارنة بنفس الفترة العام الماضى" .

وقال "ربيع" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياه اليوم" المذاع على قناه" الحياة": "عرضنا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم زيادة حركة السفن وحمولاتها والإيرادات الإجمالية للقناه والتي زادت بنسبة 11.2% عن العام الماضي.

وشدد على أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها هيئة قناه السويس ساهمت في الحفاظ علي تحقيق معدلات عالية من مرور السفن رغم جائحة كورونا، مضيفًا: "عملنا حزم من التخفيضات المرنة خلال فترة كورونا وصلت ما بين 17 لـ 75%، وحققنا أعلى إيراد في تاريخ القناة".

وذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتابع بصفته دورية عملية التطوير المستمرة في المجري الملاحي بقناه السويس لاستيعاب زيادة عدد السفن المارة، بالإضافة إلي أننا نعمل علي زيادة عرض قناه السويس إلي 40 مترا لتسهيل حركة السفن بالمجري الملاحى، كما أن الرئيس يهتم دائما بهيكلة وحوكمة شركات هيئة قناه السويس لزيادة قدرتها التصنيعية والتدريب الفني للعاملين بها لافتا إلي أن المنظمات الدولية البحرية أشادت بقدرة هيئة قناه السويس علي الانتهاء من أزمة السفينة إيفر جيفن .

وواصل قائلًا:" السفينة إيفر جيفن عبرت القناة مجددًا وبسلام، وفي السابق أخرجناها بدقة وكأنه تم إخراجها بمشرط جراح".