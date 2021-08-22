الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 76,5 % من مشروعات الصرف الصحى بالغربية 

قال المهندس طارق الرافعى معاون وزير الإسكان للمرافق، إن محافظة الغربية تأتى ضمن 10 محافظات ضمن المرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة التى تنفذ فيها وزارة الإسكان مشروعات عديدة، موضحا أنه يتم تنفيذ المشروعات بالمبادرة فى مركز زفتى بالمحافظة.
وأضاف معاون وزير الإسكان للمرافق، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن وزارة الإسكان تنفذ مشروع صرف صحى، حيث انتهت من تنفيذ 76,5 % من مشروعات الصرف الصحى بينها إنشاء محطة فى قرية كفر نواى بتكلفة 30 مليون جنيه وتخدم 9 آلاف نسمة وتنتهى خلال عام.
ولفت معاون وزير الإسكان للمرافق، إلى أن هناك مشروعات صرف صحى يتم تنفيذها فى 77 قرية، موضحا أن بعض القرى تحتاج محطات رفع مياه لوصول المياه داخلها.
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