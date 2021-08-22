التطعيم بلقاح كورونا ضمن شروط القبول بالمدينة الجامعية بأسيوط

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، قرارًا يتضمن جعل التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا شرطا أساسيا لقبول السكن بالمدينة الجامعية، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها والتى تنظم معايير قبول الطلاب المغتربين الراغبين فى السكن بالمدينة الجامعية من الطلبة والطالبات.





وقال الدكتور طارق الجمال، فى بيان، اليوم الأحد، إن القرار يهدف فى المقام الأول إلى الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الجامعة من الطلاب وضمن خطة الجامعة الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين منتسبيها وتوفير بيئة صحية آمنة داخل الحرم الجامعى وجميع مرافق الجامعة، مشيرًا إلى استمرار أعمال الحملة الموسعة التى تم إطلاقها والهادفة إلى توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع المنتسبين للجامعة من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وعاملين فى مقرات طبية داخل الجامعة مخصصة ومجهزة لهذا الغرض .

وأوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه لن يتم قبول أى طالب للسكن بالمدن الجامعية نهائيا دون الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ويستلزم من الطلاب الذين سبق لهم الحقن باللقاح إحضار ما يثبت حصولهم على المصل مختوما بختم وزارة الصحة أو الجامعة فى حال أن تم حقنه فى المستشفيات الجامعية، مضيفا أنه لاتخاذ إجراءات التقدم للحقن باللقاح من الطلاب المغتربين المقبولين بالمدينة الجامعية تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى للعيادة الطبية بالمدينة الجامعية بالمبنى السكنى المقبول به سواء من الطلبة أو الطالبات، وذلك للحصول على المصل المضاد لفيروس كورونا المستجد وذلك بالمجان.

ووجه الدكتور شحاتة غريب، دعوته لطلاب الجامعة بمختلف الكليات من المغتربين وغير المغتربين بضرورة البدء فى الحقن باللقاح المضاد لفيروس كورونا قبل بدء الدراسة والاستفادة بالتسهيلات التى تقدمها الجامعة لتوفير اللقاح لأبنائها الطلاب سواء من الطلاب القدامى أو الجدد