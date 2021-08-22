الإثارة أسلوب حياة المشاهير..محمد منير يثير الجدل بحفله مع روبي وسعد الصغير يصفه الجمهور بالنصب

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دوت الخليج يرد أحداث فنية أثارت غضب الجمهور اليوم السبت

حفل محمد منير وروبي يثير جدل الجمهور

حالة من الجدل أثارها حفل الكينج محمد منير والفنانة روبي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، اذ تعرض منير للهجوم الشديد من الجمهور فمنهم من إعترض على وجود روبي بالحفل ومنهم من اعترض على سعر الحفل الذي لم يعتد منير على تقديمه بهذا المبلغ الضخم من قبل.

وجاءت تعليقات الجمهور على الحفل على النحو الأتي «كده محدش حايروح، التيكت غلي من 300 لـ 600 إجباري»، وكتب آخر آخر: «طيب واللي مش معاه الـ600 جنيه، وكان هيجي من آخر الدنيا ياكينج يعمل إيه»، فين أيامك يامنير، جايبها معاك ليه» وغيرها من التعليقات.

الجدير بالذكر، أنه يستعد كلا من الفنان المتألق محمد منير والمطربة الإستعراضية روبي لأول مرة الوقوف على المسرح معا لإحياء حفلا ضمن حفلات موسم الصيف بالساحل الشمالي وذلك في يوم الخميس الموافق 26 أغسطس على المسرح الروماني في منطقة مارينا، وجاءت تذاكر حفل محمد منير وروبي بسعر 600 جنيه للفئة الأولى ومن المقرر طرح باقية أسعار التذاكر خلال أيام، أما عن شروط الحفل فهي عدم السماح بالدخول الأطفال أقل من 12 عامًا، ويُتم حجز تذكرة كاملة مع بداية الثانية عشرة من عمرهن، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

سعد الصغير يتعرض لإنتقادات الجمهور

علق الفنان سعد الصغير على أمر تبنيه طفلي شوارع، اللذين التقى بهما في شوارع الإسكندرية، أثناء قضائه وقتًا على الكورنيش، بمنطقة ميامي، موجهًا الشكر لكل من قدم له الدعم، وشجعه على قراره بمساعدة هؤلاء الأطفال وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الأجتماعي فيسبوك.

وانهالت التعليقات الهجومية على سعد الصغير منذ ساعات قليلة بعد اتخاذه قرار التبني، اذ اتهمه أحدهم بأم هدفه من إظهار الأطفال معه ليس فعل الخير، ولكن من أجل الظهور على الساحة وركوب التريند، حيث علق أحدهم قائلًا: “يا عم سعد انت عامل نفسك بتعمل بث مباشر، وأنت عارف ومتأكد إنك أنت عايز تعمل تريند على الأطفال دي… بس ملهاش لازمة على فكرة…لو أنت بتعمل خيرالمفروض أنا وغيري معرفش عشان مشاعر الأطفال دي بعد ما تكبر…كل الفنانين كده أي مختفي على الساحة اليومين دول يعمل حاجه شبه كده”.