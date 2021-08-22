/646593/النائب-علاء-عابد-والشيخ-الشحات-أبرز-الحضور-في-عزاء-حماة-محمد-رمضان-فيديو-وصور

توافد العديد من الشخصيات العامة والفنية على مسجد الشرطة في السادس من أكتوبر من أجل تقديم واجب العزاء للفنان محمد رمضان في وفاة حماته، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

الحضور في عزاء «حماة» محمد رمضان

وحضر النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب بالإضافة للإعلامي خيري رمضان والشيخ محمود الشحات بجانب العديد من الشخصيات الفنية والعامة لتقديم واجب العزاء للفنان محمد رمضان في وفاة حماته والذي وافتها المنيه أمس عقب قضاء رمضان أحد حفلاته في الساحة الشمالي.

ويستعد مسجد الشرطة بـ 6 أكتوبر لإستقبال عزاء "حماة" الفنان محمد رمضان والذي وافتها المنية مساء أمس عقب إحتفال رمضان بأحد حفلاته في الساحل الشمالي.

ورصد دوت الخليج أخر الإستعدادت من أمام مسجد الشرطة بـ 6 أكتوبر قبل دقائق من وصول " المعزيين" لحضور عزاء حماة الفنان محمد رمضان في حضور متوقع للعديد من الشخصيات الفنية والعامة.

حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي

أحيا محمد رمضان أمس الجمعة واحدة من أقوى الحفلات في قرية بورتو جولف مارينا، بالساحل الشمالي حيث شهدت الحفل حضورًا جماهيرًا غير مسبوقًا ورفع محمد رمضان شعار كامل العدد، بسبب ضخامة أعداد الجماهير.

وقدم محمد رمضان خلال الحفل مجموعة الفقرات المبهرة إضافة إلى وجود فقرة للاستعراضات باستخدام الألعاب النارية، ودخل رمضان المسرح بسيارة لامبورجيني سوداء مطلية باللون الذهبي، مكتوبًا على الجزء الأمامي منها «نمبر وان»، وكانت هي الأغنية الافتتاحية للمسرح.

وشارك الطفل منذر مهران الفنان محمد رمضان في الحفل، مقدمًا معه أغنيتين، وهما القمر ومصباح علاء الدين، ليقدما بعض الحركات الاستعراضية التي ظهروا بها في الكليب سابقًا، ليشعلا حماس الجمهور.

محمد رمضان يثير الجدل بكليب أغنيته الجديدة «على الله»

أثار كليب أغنية محمد رمضان الجديدة التي تحمل اسم «على الله» الجدل بين جمهور محمد رمضان ومتربصيه، الأمر الذي جعله يتصدر مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، اذ ظهر خلال كليب أغنيته الجديدة «على الله» بسلاح أشار البعض بأنه سلاح ألي حقيقي ولكن خرج مخرج الكليب وقال بأنه مجرد ديكور لتصوير الكليب ليس إلا، الأمر الثاني الذي أثار الجدل حول رمضان هو ظهوره عاري بشكل ملفت خلال الكليب أكثر من 40 مرة، ما اعتبره البعض إساءة للملابس البدوية التي يرتديها اذ أن البدوي مثل أعلى للشيم والأخلاق النبيلة، ولكن الأمر الذي كان أكثر دهشة للجمهور هو تخلي رمضان عن الملابس الفاخرة والمجوهرات.