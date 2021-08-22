/646590/في-لقاء-حسم-الدوري-مفاجأت-بالجملة-في-قائمة-الزمالك-أمام-الإنتاج-الحربي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، قائمة الفارس الأبيض لمواجهة فريق الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج قائمة الزمالك لمواجة الإنتاج الحربي في الدوري:

قائمة الزمالك أمام الإنتاج الحربي

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغني - محمود حمدي الونش - محمد عبد الشافي - أحمد أبو الفتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد - يوسف إبراهيم أوباما - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - أيمن حفني - محمود عبد الرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - مروان حمدي.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب الجماعي مساء اليوم الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ستعدادا للقاء الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص المدير الفني للزمالك على تحفيز اللاعبين قبل المباراة المقبلة، وطالبهم بالتركيز من أجل تحقيق الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط والتتويج ببطولة الدوري.

تعليمات باتريس كارتيرون

كما حذر كارتيرون اللاعبين من الاستهتار بالإنتاج الحربي، خاصة أن الفريق المنافس هبط لدوري القسم الثاني، وسيخوض المباراة بدون ضغوط.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بعد تدريب اليوم استعدادا للمباراة المقبلة.

ويلتقي الزمالك مع الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الممتاز.

موقف الزمالك في الدوري

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 76 نقطة ويحتاج الفريق إلى الفوز على الإنتاج الحربي لحسم اللقب بشكل رسمي.

ويدخل الزمالك اللقاء في محاولة تحقيق الفوز والتتويج ببطولة الدوي المصري الممتاز، على حساب الإنتاج الحربي، على استاد القاهرة، والتي تنطلق في التاسعة مساء الثلاثاء القادم.

تبث المباراة على قنلة أون تايم سبورت اتش دي، وهي تابعة لشركة شبكة قنوات أون تايم، القنوات الرسمية لبث الدوري الممتاز.

ملعب مباراة الزمالك والإنتاج الحربي:

يستضيف فريق الزمالك نظيره الإنتاج الحربي في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

الزمالك يواجه البنك الأهلي الجمعة 27 أغسطس الساعة 9 مساء.