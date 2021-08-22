عفاف زهران لـ دوت الخليج: موجه الإصلاح الاقتصادي ساهمت في خفض نسبة البطالة في كافة التخصصات

/646587/عفاف-زهران-لـ-تحيا-مصر-موجه-الإصلاح-الاقتصادي-ساهمت-في-خفض-نسبة-البطالة-في-كافة-التخصصات

قالت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناول ملف الإصلاح الاقتصادي منذ بداية حكمه، بالرغم كافة التحديات التي واجهت هذا القرار، وأثقل بذلك على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الحالية بتبعات قرارات الاصلاح الاقتصادي.

تحيا مصريرصد تعليق النائبة عفاف زهران على جهود الرئيس السيسي فى الاصلاح الاقتصادية

الاصلاح الاقتصادي

واشارت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ،إلى أن الحكومة مجلسي النواب والشيوخ، حاولوا رفع معاناة آثار الإصلاح الاقتصادي من على كاهل المواطنين، من خلال وضع التشريعات اللازمة وعقد الاتفاقيات والموافقة على القرارات التي تسهل على المواطنين حياتهم المعيشية وتعمل على تنمية الاقتصاد المصري.

المشروعات القومية

ثمنت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب، عدد المشروعات القومية، التي تديرها الحكومة تحت رعاية الرئيس ومتابعة البرلمان، مشيرة إلى أنها ساهمت بشكل كبير في خفض نسبة البطالة في كافة التخصصات،مؤكدة أن الحكومة اقتحمت المشروعات جميع المجالات بداية من البنى التحتية إلى الجامعات، مرورا بالمزارع السمكية واستزراع الأراضي وانشاء المصانع في مختلف القطاعات.

التنمية الاقتصادية

وتابعت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب، أن سياسة الإصلاح الاقتصادي والتنمية الحالية لم يكن الاقتصاد المصري قادرا على الصمود أمام جائحة كورونا، والتي رغم إصابتها لبعض القطاعات وانخفاض نسب العمالة فيها تأثرا بها إلا أن ما وفرته مصر من خطط التنمية سهل على الحكومة اتخاذ الاجراءات الاقتصادية، التي ساندت القطاعات المتأثرة بالجائحة.

فيروس كورونا

وأوضحت النائبة عفاف زهران ، إن جهود الحكومة وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي واضح ومؤثر، مطالبة كافة كافة مؤسسات الدولة أن تتضافر جهودها لتحقيق النسب الأعلى للنمو الاقتصادي وخفض نسب البطالة، وعكس ذلك التحسن على الحياة اليومية للمصريين.