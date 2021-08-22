شروط القبول بكلية الشرطة لطلبة الثانوية العامة والضباط المتخصصين 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - شروط القبول بكلية الشرطة لطلبة الثانوية العامة والأزهرية والتخصصات الجامعية، والتي لابد من توافرها في المتقدمين، نظراً لكونها شروط جوهرية يسقط حق التقديم للطالب في حال عدم توافر شرط واحد منهم. وجدير بالذكر أنه اعلن اللواء أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة ومساعد وزير الداخلية، بعضاً منها أثناء انعقاد مؤتمر إعلان تنسيق كلية الشرطة 2021- 2022, والذي تم تحديد به الحد الأدنى للقبول بأكاديمية الشرطة ليكون 65% لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها، وبتقدير عام مقبول لكليات الحقوق والشريعة والقانون والتربية الرياضية، وبتقدير عام جيد لباقي التخصصات المطلوبة لكلية الشرطة. كما وحدد بعض من الشروط اللازمة للتقديم والتي نسردها لكم في الفقرة التالية.

شروط القبول بكلية الشرطة لطلبة الثانوية العامة 2021- 2022

حددت أكادمية الشرطة بعض الضوابط والمعايير التي لابد من توافرها في الطلاب والطالبات المتقدمين للكلية، حيث يقع حق الطالب في التقديم عند عدم توافر أحدهم به، ويقع تحت طائلة القانون في حالة التلاعب والتزوير في الأوراق التي تثبت صحة البيانات المقدمة. وعليه فتتمثل شروط القبول بكلية الشرطة لطلبة الثانوية العامة، فيما يلي:

الجنسية المصرية شرطاً اساسياً لإجراء التقديم، للطالب وللأبوين، وليس عن طريق التجنيس.

تخطي الطالب الحد الأدنى للقبول 65%.

الا يتعدي عمر الطالب 22 عاماً في 1 اكتوبر القادم.

الا يقل طول المتقدم عن 170سم.

تخطي كافة الاختبارات المقررة.

عدم الزواج قبل أو أثناء قيدة بالكلية.

الا يكون قد تم اتهامه قبل ذلك بتهمة مخلة بالشرف.

شروط قبول التخصصات المطلوبة

يقصد بـ التخصصات المطلوبة لكلية الشرطة، هي المؤهلات الجامعية التي تم فتح باب التقديمات لها لهذا العام 2021- 2022, والتي تم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي، وتحديد مواعيد التقديم للاتحاق بأكاديمية الشرطة للضباط المتخصصين وطلبة الثانوية العامة. وعليه فتكون شروط القبول بكلية الشرطة للضباط المتخصصين، نفس الشروط الخاصة بطلبة الثانوية العامة، معدي شرط السن والمجموع، بالإضافة إلى الشروط التالية:

الا يتخطي سن المتقدم الـ 28 عاماً في 1 اكتوبر القادم.

عدم فصله من آي وظيفة حكومية بقرار تأديبي.

أن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعي بحد ادني جيد لجميع التخصصات، معدي كلية الحقوق والتربية الرياضية، ذكور وإناث.

رابط التقديم ومتابعة نتائج الاختبارات

دشنت وزارة الداخلية المصرية موقعها الإلكتروني، والتي يقدم مختلف الخدمات الحكومية للمواطنين، والتي من ضمنها خدمة الالتحاق بأكاديمية الشرطة، مع مراعاة شروط التقديم وشروط القبول بكلية الشرطة. وعليه فيمكنك دخول رابط موقع كلية الشرطة، ومتابعة نتائج الاختبارات من خلال كتابة رقم الملف والرقم القومي للطالب.