الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية

"تلقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من السيد بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية". وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وكذلك تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقد اكد رئيس الحكومة الإسبانية الحرص على الارتقاء بآفاق التعاون المختلفة مع مصر، خاصةً علي الصعيد الاستثماري، تعزيزاً لنجاح المشروعات الإسبانية القائمة في العديد من القطاعات في مصر، كالنقل والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التنموية، وقد اشاد السيد الرئيس من جانبه بعلاقات الصداقة بين مصر وإسبانيا، واهتمام مصر بتطويرها وتحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون المتبادل في مختلف المجالات، مشيراً سيادته في هذا الصدد إلى الإمكانات الكبيرة الكامنة لدى البلدين لتحقيق شراكة تنموية متكاملة.

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