تنسيق الجامعات 2021.. غدا أخر موعد للتقديم لاختبارات القدرات

يغلق موقع التنسيق الإلكترونى غدا الاثنين باب تسجيل الرغبات لحجز اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك.

وأكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق فى تصريح ل " اليوم السابع "، استمرار حجز اختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، مؤكدا أن آخر موعد لتسجيل الرغبات السابعة من مساء غدا الاثنين، وأنه لن يتم مد باب التسجيل لاختبارات القدرات مرة أخرى.

وكان الدكتور سيد قنديل، رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، أكد أن على طلاب الثانوية العامة الذين سجلوا اختبارات القدرات وتغيبوا لم يذهبوا إلى الكليات فى الموعد المحدد ولم يؤدى الاختبار من حقه أن يتوجه إلى الكلية لأداء الاختبارات حتى لو بعد الميعاد المحدد له.

وأضاف الدكتور سيد قنديل فى تصريح لـ" اليوم السابع "، أن الكلية ستقوم بتحديد موعد جديد للطالب وسيتم اختباره وإمامهم فرصة حتى يوم 25 أغسطس، موضحًا أن ذلك فى سبيل التسيير على الطلاب.

وقائمة الكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعى 2021/2022، تشمل كليات الإعلام، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بنى سويف)، والفنون الجميلة بقسمى (الفنون والعمارة )، وكليتى التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وشعبتى (التربية الفنية والتربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوى) بكليات التربية النوعية بجامعة المنصورة وفرعيها "ميت غمر، منية النصر"، وشعبتى (التربية الفنية، والتربية الموسيقية) بكليتى التربية جامعتى قناة السويس والسويس، بالإضافة إلى كليات التربية الرياضية، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية الجديدة وهى: (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف، وكذلك كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض وكليات السياحة والفنادق.