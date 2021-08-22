فيديو.. وزير الأوقاف: العلم الحديث أثبت ما جاء بالقرآن عن مراحل تطور الجنين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن العلم الحديث أكد كل ما جاء فى قوله تعالى "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان مِن سلالة مِّن طِينٍ* ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً في قَرَارٍ مَّكِينٍ* ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخالقين".





وأضاف جمعة، فى مقطع فيديو على موقع "يوتيوب"، اليوم الأحد، أن العلم الحديث أكد حقائق ومراحل تطور الجنين من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى الخلايا العظمية ثم كسوتها باللحم ثم نفخ الروح فى الجنين، منوهًا إلى أن العلم أثبت أن الخلايا العظمية تخلق أولا ثم تكسى بعدها باللحم اتساقا مع ما جاء فى القرآن الكريم. وأوضح أنه على عهد النبى لم تكن هناك أى تقنيات علمية أو أشعة تصويرية أو أى نوع من أنوع التصوير يقيس هذه المراحل، مؤكدًا أن الله هو من أنبأ النبى بهذه المراحل، وهو نوع من أنواع الإعجاز الربانى.

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